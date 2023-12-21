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Суярков — о коррупции в детском хоккее: не одну квартиру в Москве можно было купить

Суярков — о коррупции в детском хоккее: не одну квартиру в Москве можно было купить
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Известный детский тренер Сергей Суярков прокомментировал коррупцию в детском хоккее и рассказал случай из своей практики.

«Откуда пошла коррупция в детский хоккей? На моём веку я не знаю тренера, который брал деньги. Да, меня тоже обвиняли, что я коррупционер, беру деньги, но я не собираюсь оправдываться. У меня совесть чиста перед теми парнями, которых я тренировал. Ребята знают, что в сборной Москвы, что в сборной России, что в ЦСКА играли только те, кто достойны. Никто за красивые глазки не играет. Да, предлагали деньги, я не спорю. Большие деньги предлагали, я думаю, что можно было не одну квартиру купить в Москве.

У меня был случай, пришёл один родитель и просил, чтобы в первых трёх звеньях ребёнок играл, объявил одну сумму, в долларах тогда ещё, в месяц 5000. Я отказался. Он мне положил пустой листок бумаги, говорит, пиши, сколько тебе надо. Я говорю, мне нисколько не надо. Я ещё раз говорю, тогда родители были из 90-х, которые привыкли, что за деньги можно всё решить», — сказал Суярков в интервью YouTube-каналу «Черкас Атлант».

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