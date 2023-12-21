Карлсон — о дебюте Мирошниченко в НХЛ: это важно, учитывая, через что он прошёл

Защитник «Вашингтона» Джон Карлсон оценил дебют в НХЛ нападающего Ивана Мирошниченко в матче с «Айлендерс» (3:2 ОТ). Результативными действиями в своей первой игре в лиге молодому форварду отметиться не удалось. Он закончил матч с показателем «0», сделал три хита, нанёс два броска и провёл на льду в общей сложности 10.14.

«Да, это было здорово. Я имею в виду, ты переживаешь за такого парня. Я бы сказал, что первая игра в НХЛ — одно из самых захватывающих и запоминающихся событий, которые случаются с хоккеистом.

Я думаю, что другие события, такие как первый гол и тому подобное, часто затмевают сам дебют в НХЛ. Но для него это отправная точка для следующего старта карьеры. И это очень важно, особенно с учётом того, через что он прошёл и что сделал. Было здорово видеть его сегодня на льду», — цитирует Карлсона RMNB.