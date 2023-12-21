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«Бизнес, просто бизнес». Хенкель — о своём обмене из «Ак Барса» в «Барыс»

«Бизнес, просто бизнес». Хенкель — о своём обмене из «Ак Барса» в «Барыс»
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Защитник «Барыса» Кристиан Хенкель рассказал о своём обмене из «Ак Барса», который произошёл 24 ноября 2023 года.

«После очередной игры ко мне подошли и сказали, что было принято решение о моём обмене. Бизнес, просто бизнес. В „Ак Барсе“ я получил неоценимый опыт, моя семья прекрасно провела время в Казани, у меня там родился сын. Мне кажется, в конце карьеры я скажу, что это были лучшие годы в моей хоккейной жизни. Да, каких-то целей достигнуть не получилось – Кубок Гагарина не выиграл», — приводит слова Хенкеля Hockey.by.

28-летний белорусский нападающий в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл 29 матчей, в которых отдал четыре результативные передачи. Хенкель провёл за «Ак Барс» 228 матчей, завоевал два серебра и бронзу чемпионатов России и принял участие в финале Кубка Гагарина прошлого сезона.

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