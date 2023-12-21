Дубль Гусева и буллит Пакетта помогли московскому «Динамо» победить «Трактор»

В Москве закончился очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимало «Трактор». Встреча завершилась победой хозяев по буллитам со счётом 4:3.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На шестой минуте второй двадцатиминутки Никита Гусев открыл счёт в матче. На 15-й минуте периода Семён Дер-Аргучинцев с передачи Альберта Яруллина восстановил равенство в счёте.

На восьмой минуте третьего периода Седрик Пакетт с передач Джордана Уила и Бреннана Менелла вновь вывел бело-голубых вперёд. Спустя 46 секунд Никита Сошников с передач Антона Бурдасова и Сергея Калинина сделал счёт 2:2. На 14-й минуте периода Сергей Телегин впервые в игре вывел челябинский клуб вперёд. На 18-й минуте периода Никита Гусев с передачи Бреннана Менелла в третий раз сделал счёт равным.

В серии буллитов лучше оказались хозяева. Победный бросок на счету Седрика Пакетта.