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Дубль Гусева и буллит Пакетта помогли московскому «Динамо» победить «Трактор»

Дубль Гусева и буллит Пакетта помогли московскому «Динамо» победить «Трактор»
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В Москве закончился очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимало «Трактор». Встреча завершилась победой хозяев по буллитам со счётом 4:3.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На шестой минуте второй двадцатиминутки Никита Гусев открыл счёт в матче. На 15-й минуте периода Семён Дер-Аргучинцев с передачи Альберта Яруллина восстановил равенство в счёте.

На восьмой минуте третьего периода Седрик Пакетт с передач Джордана Уила и Бреннана Менелла вновь вывел бело-голубых вперёд. Спустя 46 секунд Никита Сошников с передач Антона Бурдасова и Сергея Калинина сделал счёт 2:2. На 14-й минуте периода Сергей Телегин впервые в игре вывел челябинский клуб вперёд. На 18-й минуте периода Никита Гусев с передачи Бреннана Менелла в третий раз сделал счёт равным.

В серии буллитов лучше оказались хозяева. Победный бросок на счету Седрика Пакетта.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 декабря 2023, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 3
Б
Трактор
Челябинск
1:0 Гусев – 25:06 (5x5)     1:1 Дер-Аргучинцев (Яруллин) – 34:46 (5x4)     2:1 Пакетт (Уил, Менелл) – 47:29 (5x4)     2:2 Сошников (Бурдасов, Калинин) – 48:15 (5x5)     2:3 Телегин – 53:27 (5x4)     3:3 Гусев (Менелл) – 57:00 (5x4)     4:3 Пакетт – 65:00    
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