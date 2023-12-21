«Возможно, в этом сезоне мы его не увидим». Леонтьев — о восстановлении Якупова

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев после победы над «Барысом» (3:2) рассказал о состоянии травмированного Наиля Якупова.

«Добились нужного результата, хотя концовка была тревожной. Будем разбирать, почему так много удалений. Может, где-то от эмоций, где-то неаккуратно сыграли. С большинством работаем, но на играх почему-то не получается.

Восстановление Наиля Якупова? Ему сделали операцию, сроки восстановления неизвестны. Возможно, в этом сезоне мы его не увидим», — приводит слова Леонтьева официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

В нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Якупов сыграл 31 матч, в которых забросил восемь шайб и отдал 11 результативных передач, набрав в общей сложности 19 очков.