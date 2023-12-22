Маккиннон сократил отставание от Кучерова в списке лучших бомбардиров НХЛ

28-летний канадский нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккинон, отметившийся покером в прошедшей игре с «Оттава Сенаторз» (6:4), приблизился к лидеру бомбардирской гонки НХЛ – россиянину Никите Кучерову из «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Всего в игре с «Оттавой» Маккинон набрал пять (4+1) очков, благодаря чему на его счету уже 53 (18+35) очка, в то время, как у Кучерова – 57 (23+34). Таким образом, канадец сократил отставание до четырёх результативных действий. Отметим, что тройку лидеров по результативности нынешнего сезона НХЛ замыкает американский нападающий «Ванкувер Кэнакс» Джей Ти Миллер (46 очков – 15+31).

В списке лучших снайперов лидерство сохраняет за собой Остон Мэттьюс из «Торонто Мэйпл Лифс» (26), следом за ним располагаются Брок Бёзер (24) из «Ванкувера» и Никита Кучеров (23).