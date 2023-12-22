«Норильск» расторг контракт с Михаилом Анисиным. У него ни одного гола в 22 матчах ВХЛ

35-летний российский нападающий Михаил Анисин, известный по выступлениям в КХЛ, покинул клуб «Норильск» из ВХЛ. Об этом сообщает пресс-служба клуба в социальной сети «ВКонтакте».

Экс-обладатель Кубка Гагарина – 2012 в составе московского «Динамо» провёл за «Норильск» 22 матча в ВХЛ, в которых отметился лишь пятью результативными передачами при показателе полезности «-3». Ранее Анисин выступал за такие клубы, как «Ижсталь», жлобинский «Металлург», «Чебоксары», словацкий «Гуменне», узбекский «Хумо», румынский «Чиксереда», казахстанскую «Сарыарку», новокузнецкий «Металлург», «Сочи», «Донбасс», «Нефтехимик», «Северсталь» и московское «Динамо», а также ряд других клубов.

В 2012 году Анисин становился лучшим снайпером розыгрыша Кубка Гагарина, а также принимал участие в Матче всех звёзд.