Третьяк – о рабочей поездке в Башкирию: это один из флагманов развития хоккея в стране

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк совершил рабочую поездку в Башкортостан, где совместно с заместителем министра спорта РФ Одесом Байсултановым и руководством региона принял участие в открытии нового Ледового дворца в городе Октябрьском.

«Развитие хоккейной инфраструктуры, рост числа катков – один из приоритетов деятельности ФХР. Рад, что благодаря нашему содействию и сотрудничеству с властями региона становится возможным возведение таких современных сооружений, как Ледовый дворец в Октябрьском. На новой арене великолепные условия для занятий хоккеем – тренажеры, качественный лед, хорошие раздевалки. Комплекс дает возможность как для массового катания и тренировок любителей, так и для проведения соревнований – не только регионального, но и федерального уровня.

Башкирия – один из флагманов развития хоккея в нашей стране. Хотел бы поблагодарить руководителей региона за любовь к спорту, за большую работу в области подготовки атлетов, за заботу об инфраструктуре. Каждый год там открываются новые спортивные комплексы. Во время рабочей встречи мы обсудили все процессы, связанные с нашим видом спорта, взаимодействие ФХР с вертикалями профессионального, студенческого и детско-юношеского хоккея в Башкирии. Мы плотно сотрудничаем по самым разным направлениям – от обучения тренеров до внедрения НППХ «Красная Машина» в специализированные ДЮСШ разных городов. В регионе все хоккейные вопросы решаются с большим энтузиазмом, и это радует», — приводит слова Третьяка пресс-служба ФХР на официальном сайте.

Символическое вбрасывание с участием Третьяка. Фото: Пресс-служба ФХР.