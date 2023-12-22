Овечкин вышел на чистое второе место в истории по очкам в овертаймах, до рекорда три балла

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (3:2 ОТ).

Как отмечает пресс-служба лиги, для капитана «столичных» это очко стало 40-м в рамках овертаймов в карьере. Благодаря этому Овечкин обогнал нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина (39) и вышел на единоличное второе место в истории НХЛ по количеству результативных баллов за пределами основного времени. Рекорд удерживает канадский капитан «пингвинов» Сидни Кросби. На счету форварда 43 очка в овертаймах в карьере.

Ранее закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал на своей площадке «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоялась на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе (США) и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.