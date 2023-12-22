«Слухов дофига!» Кожевников — о возможной отставке главного тренера ЦСКА Сергея Фёдорова

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о возможной отставке Сергея Фёдорова с поста главного тренера московского ЦСКА после невыразительной армейцев в последних матчах.

«СКА обыграл ЦСКА со счётом 6:2 — санкт-петербургская команда так хороша или москвичи настолько плохи? Вы сейчас сами ответили. И СКА настолько хорош, и у ЦСКА проблемы. Но ЦСКА имеет большой опыт, давайте дождёмся плей-офф. В плей-офф-то они будут. У команды есть характер. Я и до этого говорил. Всё одно и то же. Сейчас накатают молодёжь, и к плей-офф подойдут в нормальном состоянии. Там матчей под 20-30 осталось, так что у ЦСКА всё должно быть хорошо.

Слухи о возможной отставке Сергея Фёдорова? Слухов тоже дофига ходит! Чего я буду слухи обсуждать? Зачем мне это надо? И вам зачем это обсуждать? Слухи обсуждать — ну смешно же! По факту скажите, слухи-то чего распространять?» — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.