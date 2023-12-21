«Пока не можем зажечь сосуд у нас в голове». Фёдоров — о поражении ЦСКА от СКА

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров рассказал о поражении от СКА (2:6) в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый».

«Сложная игра. Могли зацепиться, но, к сожалению, пропустили ненужный третий гол. Во втором периоде проиграли пятачок. Пока не можем зажечь один сосуд у нас в голове. Поэтому не всё получается, играем волнами.

К сожалению, наша команда в раздумьях. Я бы так назвал нашу игру. Играем волнами, многое получается, но на табло счёт совершенно другой.

Я считаю, что мы растём. У нас есть проблемы, над которыми мы работаем. Верю в группу ребят. Это займёт какое‑то время, чтобы вернуться и играть на победу. Мы ждем момента. Думаю, мы выйдем из кризиса как только, так сразу», — приводит слова Фёдорова пресс-служба ЦСКА.

Напомним, в следующем матче ЦСКА сыграет в Ярославле с «Локомотивом» 23 декабря в 17:00 мск. После 41 матча армейский клуб набрал 46 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.