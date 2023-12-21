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«Пока не можем зажечь сосуд у нас в голове». Фёдоров — о поражении ЦСКА от СКА

«Пока не можем зажечь сосуд у нас в голове». Фёдоров — о поражении ЦСКА от СКА
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Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров рассказал о поражении от СКА (2:6) в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый».

«Сложная игра. Могли зацепиться, но, к сожалению, пропустили ненужный третий гол. Во втором периоде проиграли пятачок. Пока не можем зажечь один сосуд у нас в голове. Поэтому не всё получается, играем волнами.

К сожалению, наша команда в раздумьях. Я бы так назвал нашу игру. Играем волнами, многое получается, но на табло счёт совершенно другой.

Я считаю, что мы растём. У нас есть проблемы, над которыми мы работаем. Верю в группу ребят. Это займёт какое‑то время, чтобы вернуться и играть на победу. Мы ждем момента. Думаю, мы выйдем из кризиса как только, так сразу», — приводит слова Фёдорова пресс-служба ЦСКА.

Напомним, в следующем матче ЦСКА сыграет в Ярославле с «Локомотивом» 23 декабря в 17:00 мск. После 41 матча армейский клуб набрал 46 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 декабря 2023, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
6 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Сергеев (Толчинский) – 08:52 (5x5)     2:0 Хайруллин (Федотов) – 22:10 (5x4)     2:1 Плотников (Окулов) – 24:34 (5x5)     3:1 Федотов (Глотов, Хайруллин) – 30:30 (5x5)     4:1 Дедунов (Глотов, Хайруллин) – 36:09 (5x5)     5:1 Грицюк (Хайруллин, Федотов) – 42:38 (5x4)     5:2 Барабоша (Окулов, Светлаков) – 53:39 (5x5)     6:2 Рендулич (Хайруллин, Глотов) – 58:41 (5x5)    
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