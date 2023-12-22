Олимпийский чемпион оценил попадание россиян в топ самых недооценённых игроков в истории

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал опубликованный рейтинг самых недооцененных хоккеистов в истории от Daily FaceOff.

«Двое россиян попали в список самых недооценённых игроков в истории НХЛ? Ну не нравятся им эти игроки — чем они недооценённые? Кучеров — величайший игрок. Малкин доказал всё, Кучеров доказал всё!

Малкин сколько лет играет? 17-18? Ну вот и всё. Кто ещё вам скажет, что недооценённый? 17 лет человек играет — и недооценённый! Они звёзды! Могильного «прокатывают» мимо Зала славы много лет? Это другая вещь, не трогайте это. НХЛ «прокатила» Малкина мимо топ-100 в истории в 2017-м? Это политика. Не забывайте. Мы-то его ценим! Всех троих ценим.

Кучерова введут в Зал славы сразу после завершения карьеры? Я не знаю, я ж не знаю этой политики. Там решают хоккеисты ж. Их спрашивают, они выбирают. Вопрос к хоккеистам, а не к НХЛ. Мы любим, мы знаем, что они великие игроки, приносят славу нашей родине. А об этом пускай в НХЛ и судят», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.