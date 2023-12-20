«Я в ярости». Сразу трое россиян — в топе самых недооценённых хоккеистов в истории НХЛ

Зачастую даже великих игроков постигает незавидная участь. Несмотря на многие личные статистические достижения, персональные награды и командные трофеи, в истории хоккея можно вспомнить многих спортсменов, которых несправедливо обошли заслуженная слава, любовь и всеобщий почёт.

На днях журналисты североамериканского издания Daily Faceoff назвали самых недооценённых игроков за всё время существования НХЛ. В список попали сразу двое россиян!

Кто попал в топ и почему наших ребят незаслуженно лишили должного почёта? Разбираемся.

«Мэтт Ларкин: В этом сезоне в НХЛ то и дело говорят то о Куинне Хьюзе, то о Конноре Макдэвиде, в то время как Никита Кучеров продолжает пыхтеть, лидируя в гонке бомбардиров НХЛ и идя по графику более чем на 135 очков.

Этот человек является двукратным членом первой команды на Матч звёзд, двукратным представителем второй команды на Матч звёзд, двукратным обладателем Кубка Стэнли, дважды лучшим бомбардиром розыгрыша плей-офф, обладателем «Харт Трофи», «Арт Росс Трофи» и многое другое. Тем не менее кажется, что мы принимаем его достижения как должное, потому что он разделяет эпоху с суперзвездой поколения Макдэвидом.

Кучеров — один из самых недооценённых игроков не только своего поколения, но, возможно, и вовсе за всю историю.

Что ж, на этой неделе в честь Никиты я спрашиваю: кто самый недооценённый игрок всех времён?

Никита Кучеров Фото: Getty Images

Мэтт Ларкин: Этой зимой исполнится семь лет с тех пор, как НХЛ испортила свой список 100 лучших игроков на 100-летие лиги, исключив Евгения Малкина. И, клянусь, я до сих пор в ярости из-за этого. Этот человек выигрывал «Колдер Трофи», «Харт Трофи», «Конн Смайт Трофи», два «Арт Росс Трофи» и три Кубка Стэнли (и сделал всё это, кроме завоевания третьего Кубка Стэнли, к моменту, когда НХЛ опубликовала свой рейтинг). Он набрал более 1200 очков и скоро побьёт отметку в 500 голов. Малкин — один из лучших хоккеистов по игре в плей-офф в истории, 14-й за всё время по количеству очков. Можно было бы даже привести доводы в пользу того, что Джино входит в число 50 лучших игроков, не говоря уже о топ-100. Однако в «Питтсбурге» он всегда находится в тени не только Сидни Кросби, но и легенд, которые предшествовали этой парочке, в лице Марио Лемье и Яромира Ягра. Возможно, именно поэтому Малкин не получает той любви, которую заслуживает.

Евгений Малкин Фото: Getty Images

Фрэнк Серавалли: Чувак, это один из самых сложных вопросов, которые нам когда-либо задавали. Что именно такое «недооценённость»? Игроков почитают в одних городах, недооценивают в других, и зачастую величие просто смывается временем. Я думаю, что этого хоккеиста, очевидно, всё ещё повсеместно уважают — каждый матч «Рейнджерс» по-прежнему начинается со скандирований о нём на «Мэдисон Сквер Гарден» — но я не уверен, что современные дети полностью ценят карьеру Дени Потвена.

Когда мы думаем о величайшем защитнике всех времён, первым ответом является Бобби Орр. Во втором случае неизменно называют кого-то из компании Ника Лидстрёма, Пола Коффи, Рэя Бурка или Криса Челиоса. Нечасто в этих разговорах всплывает имя Потвена, нечасто находят для него законные аргументы. Он сыграл гораздо меньше матчей, чем каждый из этих защитников, кроме Орра, и, возможно, причина именно в этом.

Подумайте вот о чём: 15 сезонов, четыре Кубка Стэнли, три «Норрис Трофи», один «Колдер» и множество невероятных статистических достижений. Девять сезонов с 20+ голов. Номинант на «Харт», он семь раз попадал в девятку лучших в голосовании на этот приз. Он был традиционным защитником, который за свою карьеру набирал в среднем почти одно очко за матч (1052 в 1060) и завязал с хоккеем в статусе лучшего защитника в истории по количеству голов и очков, но его обогнали те, о ком говорили больше. Трудно сказать, что Потвен недооценён в любой степени, но он близок к моему топ-10 лучших игроков всех времён.

Дэни Потвен Фото: Imago/TASS

Майк Голд: Чувак, Малкин и Потвен — оба хорошие ответы, но они не совсем утоляют мою жажду с точки зрения «недооценённости». Так что я назову Рэя Уитни, который действительно был одним из величайших плеймейкеров своего поколения, но так и не получил большого признания из-за мест, в которых играл.

Уитни провёл в НХЛ более двух десятилетий, начиная с игры за «Сан-Хосе» в сезоне-1991/1992 и заканчивая выступлениями за «Даллас» в кампании-2013/2014. «Маг» набрал 77 очков за «Койотс» в чемпионате-2011/2012, а затем, после того как в начале мая ему исполнилось 40, помог им впервые попасть в финал Западной конференции. И, конечно же, Уитни внёс один из ключевых вкладов в успехи «Каролины» в 2006 году, когда «Харрикейнз» завоевали Кубок Стэнли. В общей сложности Уитни за свою карьеру набрал 1064 очка, несмотря на то что играл в основном за такие безвестные команды, как «Флорида», «Коламбус», «Каролина» и «Финикс».

Рэй Уитни Фото: Zuma/TASS

Скотт Максвелл: Шок, Майк выбирает бывшего «койота». Хотя, полагаю, не мне судить, поскольку я беру хоккеиста, который играл за «Торонто» примерно столько же, сколько Уитни был в «Аризоне». Признаюсь, когда я был молод, то не испытывал сильных чувств к статусу «лучший за всю историю», но я выбираю Алекса Могильного. Тот факт, что он не был введён в Зал хоккейной славы, является преступлением, особенно если учесть, что в последние годы туда добавили игроков, которые в той или иной степени превратили его в Зал хоккейной Очень Хорошести.

Могильный в расцвете был силой, с которой нужно было считаться, поскольку он восемь сезонов завершал со средним показателем более очка за матч, в том числе два в возрасте 30+ лет. Алекс сумел набрать 1000 очков за свою карьеру, даже не сыграв 1000 встреч. У него есть только «Леди Бинг Трофи» в шкафчике с индивидуальными наградами, но в 1993 году он должен был бы взять «Морис Ришар», если бы этот трофей тогда уже изобрели. Кроме того, он является членом «Тройного золотого клуба» — на случай, если вы сомневаетесь, должен ли он «победить». Учитывая тот факт, что он также является игроком, который, забив 70+ голов, при этом ещё и ближе всех в истории подобрался к показателю в гол за матч в одном чемпионате (он закончил сезон-1992/1993 с 76 голами в 77 матчах) и которого зовут не Уэйн Гретцки, Бретт Халл или Марио Лемье. То, что он до сих пор не получил одобрения на вступление в Зал славы, действительно становится оскорблением.

Стивен Эллис: Я дам более нестандартный ответ: Томаш Вокоун. Он, будучи выбранным в девятом раунде, помог «Нэшвиллу» преодолеть трудные годы. Казалось, у него всегда были отличные показатели, даже когда команда не была близка к выходу в плей-офф. В большинстве случаев было ясно, что его процент отражённых бросков будет колебаться в районе отметки в 92%. Он показал одно из своих лучших выступлений во «Флориде» и оставался важной частью «Питтсбурга» даже в конце своей карьеры. Жаль, что тромбы рано остановили его карьеру, но я не думаю, что он получил ту любовь, которую заслужил, играя против Марка-Андре Флёри, Хенрика Лундквиста, Евгения Набокова, Миикки Кипрусоффа, Мартина Бродо и других в 2000-х и начале 2010-х годов.

Колби Коэн: Скольким трёхкратным обладателям Кубка Стэнли (один в качестве игрока, два в качестве помощника тренера) удавалось набрать почти 1000 очков и 3000 минут штрафа? Их не так много… и именно поэтому я считаю, что Рик Токкет, возможно, был самым недооценённым игроком НХЛ всех времён. Это парень, который забил 440 голов, отдал 512 передач и сыграл более 1100 матчей в регулярных чемпионатах. Более того: у Токкета был сезон со 109 очками, когда он забросил 48 шайб и набрал 252 минуты штрафа. Я ещё даже не говорил о плей-офф, где он сыграл 145 встреч и записал на свой счёт 112 очков, когда это было наиболее важно.

Рик Токкет Фото: AP/TASS

Я уверен, что аргументом будут слова «посмотрите, с кем он играл», но для меня это не имеет значения. Он был продуктивен во всех трёх зонах площадки, он был продуктивен в плей-офф и заботился о своих товарищах по команде, будучи жёсткой и ничего не боящейся личностью на льду. Его сейчас легко воспринимать как парня, который тренирует или спорил с Бизом (Полом Биссоннетом. — Прим. «Чемпионата») в эфире TNT, но я задаюсь вопросом: как он не попал в Зал славы? Его недооценивают, и он так и не получил того уважения, которого заслуживал за свою игру.