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Куньлунь Ред Стар — Трактор. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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Тренер «Куньлуня» Игнатьев — о Кравце: ему хватает времени смотреть сериалы?

Тренер «Куньлуня» Игнатьев — о Кравце: ему хватает времени смотреть сериалы?
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Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Виктор Игнатьев ответил на вопрос о том, где он находит что-то новое для своей работы.

«Михаил Кравец из „Авангарда“ рассказывал, что в сериале увидел анонимный ящик для пожеланий игроков и такой же поставили в раздевалке команды? Михаил Григорьевич… Ему хватает времени смотреть сериалы (улыбается)? Это опыт, я рад за него. У меня времени, увы, не хватает – иногда смотрю что-то, но точно не сериалы. Из других видов спорта? Вряд ли. Скорее, интересно почитать высказывания, мнения. Изучаю интервью футбольных тренеров, баскетбольных», — приводит слова Игнатьева пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, «Куньлунь Ред Стар» в текущем сезоне сыграл 41 матч, где набрал 35 очков, и находится на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции. В следующей встрече китайский клуб в Мытищах сыграет с челябинским «Трактором» сегодня, 22 декабря. Начало матча — в 19:30 мск.

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