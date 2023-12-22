Тренер «Куньлуня» Игнатьев — о Кравце: ему хватает времени смотреть сериалы?

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Виктор Игнатьев ответил на вопрос о том, где он находит что-то новое для своей работы.

«Михаил Кравец из „Авангарда“ рассказывал, что в сериале увидел анонимный ящик для пожеланий игроков и такой же поставили в раздевалке команды? Михаил Григорьевич… Ему хватает времени смотреть сериалы (улыбается)? Это опыт, я рад за него. У меня времени, увы, не хватает – иногда смотрю что-то, но точно не сериалы. Из других видов спорта? Вряд ли. Скорее, интересно почитать высказывания, мнения. Изучаю интервью футбольных тренеров, баскетбольных», — приводит слова Игнатьева пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, «Куньлунь Ред Стар» в текущем сезоне сыграл 41 матч, где набрал 35 очков, и находится на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции. В следующей встрече китайский клуб в Мытищах сыграет с челябинским «Трактором» сегодня, 22 декабря. Начало матча — в 19:30 мск.