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Окулов — первый игрок соперников СКА, на счету которого не менее 20 шайб и 20 передач

Окулов — первый игрок соперников СКА, на счету которого не менее 20 шайб и 20 передач
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Нападающий ЦСКА Константин Окулов — первый игрок соперников СКА в КХЛ, на счету которого не менее 20 заброшенных шайб и 20 голевых передач в составе одного клуба в играх с клубом из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба СКА.

Накануне Окулов достиг отметки в 40 (20+20) очков за ЦСКА в играх со СКА. Также не менее 20 голов (22) и 20 передач (27) на счету Александра Радулова, но их он записал на свой счёт в составе трёх команд.

Напомним, в следующем матче регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 ЦСКА сыграет в Ярославле с «Локомотивом» 23 декабря (17:00 мск). После 41 матча армейский клуб набрал 46 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.

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