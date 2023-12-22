Бывший игрок СКА: Сергей Фёдоров в ЦСКА на волоске, команда не играет

Бывший игрок СКА, бронзовый призёр чемпионата СССР Константин Меньшиков оценил армейское дерби СКА — ЦСКА (6:2), которое состоялось в Санкт-Петербурге накануне.

«Я скажу, что из всех игр, которые я смотрел в сезоне, эта была лучшая для СКА. Показали коллективный хоккей, с комбинациями, завершение хорошее. И, главное, ЦСКА в очень тяжёлом сейчас положении, как раненый зверь. Тренер Сергей Фёдоров там на волоске, команда не играет», — приводит слова Меньшикова «РБ Спорт».

Напомним, в следующей игре подопечные Романа Ротенберга сыграют в гостях с «Торпедо» 23 декабря. После 41 сыгранной встречи армейский клуб набрал 55 результативных баллов и находится на четвёртом месте в турнирной таблице Западной конференции.