Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн утвердил диквалификацию Давида Перрона за атаку на Зуба

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн оставил в силе шестиматчевую дисквалификацию нападающего «Детройт Ред Уингз» Давида Перрона за атаку на российского защитника «Оттавы Сенаторз» Артёма Зуба, сообщает пресс-служба лиги.

Напомним, по ходу матча, который прошёл 10 декабря и завершился победой «Сенаторз» (5:1), Перрон ударил Зуба клюшкой по голове и получил матч-штраф. Впоследствии форвард был дисквалифицирован на шесть игр, однако подал апелляцию на данное решение.

Ранее главный тренер «Детройт Ред Уингз» Дерек Лалонд заявлял, что срок дисквалификации слишком велик, и сравнил это нарушение с аналогичным в исполнении Остона Мэттьюса, который получил за него лишь два матча дисквалификации.

Всего в нынешнем сезоне Перрон сыграл к этому моменту 27 матчей, в которых набрал 13 (7+6) очков.