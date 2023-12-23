Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн утвердил диквалификацию Давида Перрона за атаку на Зуба

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн оставил в силе шестиматчевую дисквалификацию нападающего «Детройт Ред Уингз» Давида Перрона за атаку на российского защитника «Оттавы Сенаторз» Артёма Зуба, сообщает пресс-служба лиги.
Напомним, по ходу матча, который прошёл 10 декабря и завершился победой «Сенаторз» (5:1), Перрон ударил Зуба клюшкой по голове и получил матч-штраф. Впоследствии форвард был дисквалифицирован на шесть игр, однако подал апелляцию на данное решение.
Ранее главный тренер «Детройт Ред Уингз» Дерек Лалонд заявлял, что срок дисквалификации слишком велик, и сравнил это нарушение с аналогичным в исполнении Остона Мэттьюса, который получил за него лишь два матча дисквалификации.
Всего в нынешнем сезоне Перрон сыграл к этому моменту 27 матчей, в которых набрал 13 (7+6) очков.
- 23 декабря 2023
-
08:28
-
08:27
-
08:14
-
08:06
-
07:44
-
07:23
-
07:05
-
06:44
-
06:22
-
06:21
-
06:11
-
06:01
-
05:23
-
05:10
-
04:57
-
03:50
-
01:00
- 22 декабря 2023
-
23:52
-
23:40
-
23:28
-
23:15
-
23:00
-
22:47
-
22:32
-
22:31
-
22:25
-
22:14
-
22:05
-
21:51
-
21:44
-
21:38
-
21:30
-
21:21
-
21:10
-
21:00