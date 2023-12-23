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Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн утвердил диквалификацию Давида Перрона за атаку на Зуба

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн утвердил диквалификацию Давида Перрона за атаку на Зуба
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Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн оставил в силе шестиматчевую дисквалификацию нападающего «Детройт Ред Уингз» Давида Перрона за атаку на российского защитника «Оттавы Сенаторз» Артёма Зуба, сообщает пресс-служба лиги.

Напомним, по ходу матча, который прошёл 10 декабря и завершился победой «Сенаторз» (5:1), Перрон ударил Зуба клюшкой по голове и получил матч-штраф. Впоследствии форвард был дисквалифицирован на шесть игр, однако подал апелляцию на данное решение.

Ранее главный тренер «Детройт Ред Уингз» Дерек Лалонд заявлял, что срок дисквалификации слишком велик, и сравнил это нарушение с аналогичным в исполнении Остона Мэттьюса, который получил за него лишь два матча дисквалификации.

Всего в нынешнем сезоне Перрон сыграл к этому моменту 27 матчей, в которых набрал 13 (7+6) очков.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 декабря 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
1 : 5
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Жиру (Чикран, Тарасенко) – 01:57 (pp)     1:1 Кейн (Дебринкэт, Лайон) – 14:49 (pp)     1:2 Тарасенко (Чикран, Жиру) – 23:36 (pp)     1:3 Кубалик (Жозеф) – 28:36     1:4 Штюцле (Батерсон, Зуб) – 38:56     1:5 Сандерсон – 56:35    
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