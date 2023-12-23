Перрон может обратиться к нейтральному судье после решения НХЛ по его дисквалификации

Нападающий «Детройт Ред Уингз» Дэвид Перрон с большой долей вероятности воспользуется услугами нейтрального судьи после решения комиссара НХЛ Гэри Беттмэна утвердить его шестиматчевую дисквалификацию за удар клюшкой по голове российского защитника «Оттавы Сенаторз» Артёма Зуба.

«После того, как Гэри вынес бессмысленное и нелогичное заключение, можно ожидать, что Дэвид Перрон обратится к нейтральному судье. Мы ожидаем, наконец, справедливого слушания и с нетерпением ждем представления дела», — написал агент хоккеиста Аллан Уолш в социальных сетях.

Ранее главный тренер «Детройт Ред Уингз» Дерек Лалонд заявлял, что срок дисквалификации слишком велик, и сравнил это нарушение с аналогичным в исполнении Остона Мэттьюса, который получил за него лишь два матча дисквалификации.