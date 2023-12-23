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Уэйн Гретцки назвал игрока НХЛ, который больше всего похож на него

Уэйн Гретцки назвал игрока НХЛ, который больше всего похож на него
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Легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки заявил, что нападающий «Нью-Джерси Девилз» Джек Хьюз больше всего похож на него в игровом плане.

«Джек Хьюз напоминает мне меня в том смысле, что, прежде всего, он быстрее меня и невероятно хорошо видит лёд. Он вышел на совершенно новый уровень как хоккеист», — приводит слова Гретцки BR Open Ice.

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Джек Хьюз принял участие в 26 матчах, где забросил 14 шайб и отдал 24 результативные передачи, набрав в общей сложности 38 очков. «Дьяволы» сыграли 31 матч, где одержали 16 побед. С 34 результативными очками в активе подопечные Линди Раффа занимают 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. В следующем матче «Дэвилз» сыграет с «Детройт Ред Уингз».

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