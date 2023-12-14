Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Д. Хьюз вышел на второе место в истории «Дэвилз» по победным голам среди игроков до 23 лет

Д. Хьюз вышел на второе место в истории «Дэвилз» по победным голам среди игроков до 23 лет
Комментарии

В Ньюарке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» нанёс поражение «Бостон Брюинз» (2:1 ОТ).

Победную шайбу в овертайме забросил 22-летний нападающий «Дэвилз» Джек Хьюз.

Таким образом, этот победный гол стал уже 13-м для Хьюза за «Нью-Джерси». Это достижение помогло ему выйти на чистое второе место по победным шайбам в истории франшизы среди игроков до 23 лет, обойдя Джона Маклина и Зака Паризе. Первое место по данному показателю занимает Петр Сикора (15).

Всего в нынешнем регулярном чемпионате на счету Хьюза 34 (11+23) очка.

«Дэвилз» набрали 31 очко и делят девятое место в турнирной таблице Восточной конференции с «Вашингтон Кэпиталз», «Каролиной Харрикейнз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Материалы по теме
Братья Хьюз — девятая семья в истории НХЛ, трое членов которой сыграли в одном матче
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android