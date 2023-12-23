Щитов: Овечкин даже своим присутствием приносит пользу «Вашингтону»

Бывший защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов высказался о том, что российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прервал свою 14-матчевую безголевую серию.

«Сложно сказать, пойдет ли у Александра, сможет ли он дальше забивать или нет. Хоккей – это такой вид спорта, в котором сложно что-либо предсказать. Овечкин сейчас больше раздаёт голевых передач? Да он даже своим присутствием приносит пользу команде», – приводит слова Щитова «РБ Спорт».

Напомним, накануне Овечкин забросил свою 828-ю шайбу в регулярных сезонах Национальной хоккейной лиги. Россиянин сократил отставание от Уэйна Гретцки (894) до 66 голов. Овечкин стал вторым игроком в истории НХЛ, забившим 900 голов за карьеру (в регулярном сезоне и плей-офф, вместе взятых) после Гретцки (1016).