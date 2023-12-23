Журналист TSN предложил отправить голкипера «Торонто» Самсонова в АХЛ

Журналист TSN Фрэнк Коррадо предложил отправить российского голкипера «Торонто Мэйрл Лифс» Илью Самсонова в АХЛ в связи с его неудовлетворительной игрой.

«Мало что можно сказать этому парню из того, что ещё не было сказано. Они дали ему возможность найти свою игру, но на деле он не воспользовался этим, он даже близко не приблизился к этому.

Ему нужно найти свою игру ради себя самого, ради команды. Но он не может сделать это на уровне НХЛ, так как это сейчас для него слишком сложно. Самсонов оказался в такой ситуации, когда ему, вероятно, нужно отправиться в АХЛ», — заявил Коррадо.

Отметим, что за последние три встречи – с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:4 ОТ), «Коламбус Блю Джекетс» (5:6 ОТ) и «Баффало Сэйбрз» (3:9) – Самсонов пропустил 15 шайб. Всего в нынешнем сезоне он провёл 14 матчей, в которых отразил 87,1% бросков, пропуская в среднем 3,71 шайбы за игру.