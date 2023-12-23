Брэди Ткачук: не думаю, что когда-то в жизни чувствовал себя хуже

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Брэди Ткачук высказался о своей игре после поражения от «Колорадо Эвеланш».

«Трудно сейчас найти позитив. Это довольно дерьмовое чувство, и я не думаю, что когда-либо чувствовал себя хуже в своей жизни. В конце концов, всё начинается с меня как с лидера. Лично я не играю так, как должен. Мне нужно найти способ выполнять свою работу лучше и помогать команде», — приводит слова Ткачука theScore со ссылкой на журналиста Брюса Гарриоха.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Брэди Ткачук провёл 28 матчей, в которых забросил 14 шайб и отдал семь результативных передач.

Напомним, 22 декабря, «Колорадо Эвеланш» обыграл «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Болл-Арене» завершилась со счётом 6:4 (2:2, 1:2, 3:0).