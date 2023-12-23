Коротков: игроки «Сибири» в матче с «Ак Барсом» и звенели, и бежали, и горели

Нападающий «Сибири» Никита Коротков высказался об игре команды в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с казанским «Ак Барсом».

«Новый дебют сегодня? Да. Я переживал, как будет после предыдущей игры. Но вроде ничего.

Вышел с капитанской нашивкой? Никто не объяснял. Просто главный тренер сегодня сказал перед раскаткой, что я вывожу команду. Без проблем. Для меня это в новинку, хоть я и был недолгое время капитаном. Спокойно к этому отношусь, никакого давления. Я всегда за команду, всегда поддерживаю. Будь то капитанская или ассистентская нашивка.

Сегодня команда «звенела»? Да, я соглашусь с этим. Мы и звенели, и бежали, и горели. Скамейка была живая, за это надо держаться, друг друга поддерживать и всё будет нормально.

Рано начали прижиматься к воротам? Между собой говорили, когда на скамейке сидели, что не будем откатываться, будем играть в свою игру. В концовке немного откатились, чуть-чуть отдали. Но силы тоже надо экономить, если счёт позволяет.

Два матча подряд хороший старт и угасание к концу? Для меня игра в Тольятти была неожиданной, и там у меня больше эмоций было. Я не могу сказать, как там было. Я там больше на эмоциях был, даже не ожидал, что буду играть. Утром сказали: оденем 13-м.

С чем «Ак Барс» доставил больше всего проблем? Опасались большинства, у них есть мастеровитые ребята, здорово играют с шайбой, могут любую передачу найти. Но сегодня ребята ловили шайбы на себя. А так бы не сказал, что «Ак Барс» чем-то удивил.

Гол Ефремова в меньшинстве подбодрил? Всегда приятно забивать в меньшинстве, а пропустившей команде вдвойне неприятно. Это идёт по скамейке. Там ребята лидеры, они привыкли забивать в большинстве, а не пропускать», — передаёт слова Короткова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.