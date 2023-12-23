Главный тренер «Сибири» — о победе над «Ак Барсом»: считаю, это была лучшая игра в сезоне

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Сергей Кривокрасов прокомментировал домашнюю победу в матче регулярного чемпионата КХЛ над казанским «Ак Барсом» (4:2).

«В первую очередь я хотел бы сказать про всю команду: про парней, про вратаря, сыграли сегодня 60 минут. Я считаю, что это была лучшая игра в сезоне, как они сыграли. И не сбавляли темп. Я считаю, что мы были быстрее везде и выиграли единоборства во всех трёх зонах.

Слабая игра на вбрасываниях? Это детальная, индивидуальная работа. Будем уделять этому больше внимания. Это большой компонент в игре. Я считаю, что мы должны работать над этим больше.

Сергей Климович участвует в тренировочном процессе? Он просто помогает с центральными по вбрасываниям. Он выходит на лёд, подсказывает: по вбрасываниям, в деталях, работает с молодыми пацанами.

Начали слишком рано обороняться? Я бы не сказал. У нас были хорошие моменты и в атаке. Когда нужно было закрываться, мы это делали. Но в первую очередь у нас была цель — оборона. И в «Ладе» мы также играли. В первую очередь концентрация на оборону. А в атаке мы знаем своё дело, что мы умеем.

Коротков и Мёрфи играют на 100%? У нас все играют на 100%. Как оцените дебют Пайгина? Считаю, сыграл на уровне, молодец. Долго не играл. Хороший уровень показал.

«Сибирь» показала хорошее движение? В принципе, был длинный отрезок до перерыва. Парни отдохнули, мы хорошо провели подготовку, позанимались. Болячки залечили. Считаю, это помогло. Все понимают, где мы находимся и за что бьёмся на данный момент. Все парни сконцентрированы и продолжают двигаться в этом же направлении», — передаёт слова Кривокрасова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.