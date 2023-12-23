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Кудашов — о нуле голов «Динамо» в большинстве: сглазили. Дохвалились

Кудашов — о нуле голов «Динамо» в большинстве: сглазили. Дохвалились
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвёл итоги выездной встречи регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (3:2 ОТ).

«Думаю, что зрителям понравилась игра. Быстрая, с обилием силовой борьбы и моментов, и скорости высокие были. По самой игре – первый период не совсем правильно сыграли. Мы с ребятами поговорили о небольших недоработках, которые там были. Потом вроде выправили ситуацию, но тут надо отдать должное сопернику.
«Нефтехимик» играл быстро, хорошо выходил в контратаку, оборонялся. Было видно, что команда заряжена, но в то же время я хочу поблагодарить наших игроков за то, что вовремя включились и нашли пути к победе. Было много блокированных бросков, силовой борьбы, и отдача была на хорошем уровне, что и вознаградилось победой в концовке.

Большинство не сработало? Сглазили. Всё. Что тут могу сказать. Дохвалились.

Другие звенья были сегодня? Не только сегодня, мы уже третий матч так играли. Если не ошибаюсь. Да, третью, после перерыва. Я не удивлюсь, а вернее знаю, что будут и другие сочетания. Это нормальная практика, чтобы подготовить разные варианты к решающим играм.

Что пошло не так в первом периоде? Соперник действовал именно так, как мы и предполагали. Быстро. Собранно. И с большой самоотдачей. А мы играли немного академично, старались лишний раз подержать и сохранить шайбу там, где можно было сыграть попрямее», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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