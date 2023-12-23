Сергачёв — об успехах в НХЛ: не думаю, что был бы здесь сейчас, если бы остался в России

Российский защитник клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв высказался о своём раннем отъезде из России в возрасте 17 лет.

«Я не думаю, что был бы здесь сейчас, если бы остался в России. Такое могло бы произойти, и этому стоило бы произойти, но я чувствую, что это (ранний переезд. – Прим. «Чемпионата») придало мне очень много уверенности в своих способностях.

В 17 лет (после переезда в Канаду. – Прим. «Чемпионата») весь лёд был в моём распоряжении. Я имею в виду, что это лучше, чем сидеть дома и играть в видеоигры», — приводит слова Сергачёва Tampa Bay Times.

Напомним, в текущем сезоне 25-летний защитник принял участие в 33 матчах за «Тампу», в которых отметился 19 (2+17) результативными действиями при показателе полезности «-15». В 2022 году он заключил восьмилетний контракт с клубом на общую сумму в $ 68 млн ($ 8,5 млн за сезон).