«Безумие». Сергачёв в 17 лет уехал из страны, чтобы стать лучшим русским защитником мира

Пока российские чиновники хотят создать новые законы-запреты, чтобы молодые хоккеисты не уезжали из страны (по крайней мере, в раннем возрасте), появляются и примеры игроков, чью карьеру спасла как раз своевременная смена обстановки.

Конечно, есть кто-то вроде Кирилла Капризова, который переехал в Северную Америку уже в статусе суперзвезды и олимпийского чемпиона. Но в то же время не стоит забывать и о Павле Минтюкове, который сейчас разрывает НХЛ, или о новой восходящей звезде чемпиона лиги — 2022 «Колорадо» Иване Просветове.

Сегодня мы хотим познакомить вас с историей ещё одного россиянина, которому в погоне за мечтой пришлось в раннем возрасте переехать в Северную Америку. Парня, который стал суперзвездой, дважды выиграл Кубок Стэнли к 25 годам и сейчас является лучшим российским защитником мира.

Мужчины, который доказывает, что важнее всего — люди, которые повстречались на твоём пути, и стремление к мечте, а также заставляет ещё раз задуматься: точно ли новые законы-запреты станут защитой для всех наших молодых спортсменов или же для некоторых это будет равносильно выстрелу в ногу?

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Михаилу Сергачёву только исполнилось 17, когда он принял самое важное решение в своей жизни — покинуть родную Россию, чтобы поиграть в крупной юношеской хоккейной лиге в Канаде.

Защитник был полон решимости проложить путь в НХЛ, даже если для этого придётся оставить свою дружную семью и начать всё сначала в чужой стране. Хотя он заработал многообещающую репутацию на родине благодаря игре в молодёжных лигах, Михаил знал, что известность, которую он получит в Северной Америке, адаптируя свою игру к меньшему катку и более быстрому темпу, предоставит ему лучшую возможность.

Сейчас, в свои 25 лет, Сергачёв является одним из элитных защитников НХЛ. Он — настоящее и будущее обороны «Тампы», его восьмилетний контракт будет действовать до конца сезона-2030/2031. Он уже выиграл два Кубка Стэнли, и в ближайшем будущем в его коллекции может появиться «Норрис Трофи».

Но прежде чем достичь такого статуса, он решительно стремился к величию в Виндзоре (Онтарио).

«Я не думаю, что был бы здесь сейчас, если бы остался в России, — сказал Сергачёв изданию Tampa Bay Times. — Такое могло бы произойти, и этому стоило бы произойти, но я чувствую, что это [ранний переезд] придало мне очень много уверенности в своих способностях».

Тёплое приветствие в Канаде

Сергачёв переехал в Канаду в 2015 году, чтобы играть за команду «Виндзор Спитфайрз» из Хоккейной лиги Онтарио. Он никого не знал и не говорил по-английски. Мишель и Брайан Рид, пригласившие его в свой дом, приняли его как члена семьи. «Спитфайрз» познакомили Сергачёва с учителем английского языка, который занимался с ним два часа в неделю.

У него быстро появилось много рутины, редкой для подростка, но это сразу же продемонстрировало его решимость окружающим. Он приходил на каток рано утром для тренировок «один на один», а затем с тренерами изучал видео, которое снимали для него и в котором показывали игру лучших защитников мира — таких как Эрик Карлссон и Дрю Даути.

«В 17 лет весь лёд был в моём распоряжении, — сказал Сергачёв. — Я имею в виду, что это лучше, чем сидеть дома и играть в видеоигры».

Михаил Сергачёв Фото: nhl.com

После этого обычно он отправлялся к Тиму Хортону выпить кофе с сэндвичем, иногда полчаса вздремнуть на арене до прибытия товарищей по команде, которые ходили в школу, а затем вернуться на тренировку.

«С того дня, как он сюда попал, можно сказать, насколько он был предан делу, насколько был предан своему ремеслу с точки зрения желания сделать всё ради карьеры», — сказал Джеррод Смит, в то время бывший помощником тренера в «Спитфайрз», а ныне главный тренер команды.

«Есть определённые ребята, которые приходят и просто хотят быть на льду всё время, которые хотят работать над конкретными навыками, связанными с их амплуа, самостоятельно, вместе с тренерским штабом, после тренировки, перед тренировкой. Ты и правда замечаешь, как он предан своему желанию стать хоккеистом», — заключил Джеррод.

Поначалу Сергачёв уклонялся от разговоров, потому что боялся, что скажет что-то не то по-английски. Когда он и ещё один русский игрок, живший в доме Ридов, вместе говорили по-русски, Мишель настаивала, чтобы они говорили дома по-английски.

«Совершай ошибки дома, потому что здесь мы исправим их, — говорила она ему. — Вот как ты будешь учиться».

Названия некоторых овощей Сергачёв почерпнул из походов за продуктами и со временем научился делать себе заказы в ресторанах.

«Это было очень практично, — сказала Мишель. — И подобные вещи были важнее мыслей о том, что он станет суперзвездой. Но я помню, когда Брайан пошёл на одну из первых тренировок и, вернувшись, сказал: «Этот парень хорошо катается».

Мечта и успехи

У Сергачёва также был ракетный бросок, который сразу впечатлил его тренеров в «Виндзоре». Как только он обрёл уверенность относительно своего нового языка — Михаил стал раздавать интервью СМИ на английском через три месяца после переезда, — он начал общаться с товарищами по команде, которые внесли свой вклад, чтобы помочь ему преодолеть языковой барьер. Довольно скоро игроки начали собираться в доме Ридов, чтобы посмотреть хоккейные матчи и игры в покер.

«Как только его английский от стадии «ничего» пришёл к нынешнему уровню, вдруг ребята просто начали с ним ладить, — сказала Мишель. — Они могли вместе смеяться, и это помогало ему как на льду, так и за его пределами. А потом и вся команда прониклась к нему симпатией. Он начал заводить друзей, и всё стало немного проще».

Риды подкидывали шоколадные батончики в кровать Сергачёва, когда он возвращался домой после матчей, в которых он набирал очко. В команде ходила шутка о внезапном увлечении игрока популярным соком из США — Blue Raspberry Kool-Aid Jammers.

Михаил Сергачёв Фото: nhl.com

Несмотря на всё веселье, Сергачёв по-прежнему был сосредоточен на главной причине своего переезда в Канаду — попадании в НХЛ.

«Он говорил нам об этом практически с первого дня, — сказал Брайан Рид. — Мы вдвоём были на улице, у костра, и он сказал: «Я уеду в следующем году». Я опустил взгляд и ответил: «Но это твой первый год здесь». Он сказал: «Я попаду в НХЛ в следующем году». Он был честен и планировал это сделать».

Тем не менее Сергачёв тосковал по дому — он находился в 8000 км от дома — и это сразу же проявилось на льду. «Спитфайрз» позволили его семье навестить его в Виндзоре. За этим последовала успешная игра, и вскоре Михаил зарекомендовал себя как топ-проспект драфта.

«Когда ты впервые играл против него, сразу можно было сказать, что он станет особенным, — сказал центральный нападающий «Тампы» Энтони Чирелли, который два сезона выступал против Сергачёва в ОХЛ. — То, насколько он был крупным и сильным, как он катался, как он играл, какие моменты он создавал на дистанции 60 м… Михаил изначально был очень хорош в атаке, но против него также было очень сложно играть. Он просто продолжал становиться всё лучше».

Его обещание

Играя в России на больших площадках, Сергачёв считал себя хорошим игроком, но обнаружил, что слишком много времени тратит на просмотр площадки — привычка, которая, по его словам, до сих пор поглощает его. Но в Канаде игроки чаще бросали и катались с большей скоростью, поэтому он научился играть быстрее и правильно обращаться с клюшкой. Тренеры увидели, что благодаря этому его игра стала более резкой.

Сергачёв стал лучшим защитником ОХЛ, забив за сезон 17 голов и набрав 57 очков. Когда Михаил произнёс свою приветственную речь на церемонии в Зале хоккейной славы в Торонто, он сделал это на английском языке и поблагодарил свою семью.

Тем летом «Монреаль Канадиенс» задрафтовал Сергачёва под девятым номером. Прежде чем вернуться в «Спитфайрз», Сергачёв выполнил своё обещание, данное Брайану Риду, попав в состав команды на матч открытия сезона. Когда Михаил работал над самосовершенствованием, его мотивация была на родине, в России — его родители Александр и Людмила.

«В глубине души я всегда думал о них, о том, что они мне дали, — сказал Сергачёв. — Они отдавали половину своей зарплаты, чтобы вырастить меня. Хоккей дорог, и они неплохо зарабатывали, но при этом отдавать половину зарплаты… представьте себе! Это безумно. Это безумие. Поэтому я почувствовал, что мне нужно стать лучше».

Михаил Сергачёв Фото: nhl.com

Сергачёв был одним из трёх игроков, выбранных в первом раунде и игравших в виндзорской команде — Логан Стэнли и Логан Браун также вошли в число 18 лучших хоккеистов, задрафтованных в 2016 году. У «Спитфайрз» было 12 игроков с двузначным количеством голов, включая Сергачёва (10) и нынешнего защитника-проспекта «Тампы» Шона Дэя (12).

«Когда нам пришлось играть вместе, это было весело, потому что мы оба любим убегать в атаку, — сказал Дэй, который сейчас играет в фарм-клубе «Тампы» в АХЛ «Сиракьюз». — Так что было похоже, что на льду было пять нападающих».

«Виндзор» выбыл в первом раунде плей-офф ОХЛ, но получил автоматическую путёвку на Мемориальный кубок (трофей чемпионата среди юношей, вручаемый победителю Канадской хоккейной лиги. — Прим. «Чемпионата») в качестве команды-хозяйки. Ранний вылет «Спитфайрз» означал, что у игроков будет шестинедельный перерыв, но в итоге они выиграли турнир, победив команду «Эри», в которую входили будущие одноклубники по «Лайтнинг» Чирелли, Эрик Чернак и Даррен Рэддиш.

Сергачёв был первым игроком, увёзшим домой Мемориальный кубок, и той ночью он спал с ним в своей постели. В итоге это был его последний матч в Виндзоре. 18 дней спустя его обменяли в «Лайтнинг», в результате этой сделки в «Монреаль» отправился Джонатан Друен.

Дом вдали от дома

Прошло более шести лет с тех пор, как Сергачёв навсегда покинул «Виндзор», но для него тот матч по-прежнему остаётся особенным. Хоккеист сказал, что это одно из трёх мест, которые он считает своим домом, наряду со своим родным Нижнекамском и сельской местностью, в которую в детстве приезжал с семьёй летом в России. Он по-прежнему близок с семьёй Ридов, которые посещают гостевые встречи поблизости и навещают его в Тампе хотя бы дважды в год.

«В мире не так много людей, которым не всё равно — они заботятся не только обо мне. Им не всё равно, им правда не плевать, — сказал Сергачёв. — Они заботятся обо всех вокруг, и это прекрасно.

Поначалу они были такими строгими… но теперь, оглядываясь назад, понимаю, что это удерживало меня и дисциплинировало. В основном благодаря им я не сделал ни одного неверного поворота на пути, потому что они были настолько полны энтузиазма и дали мне всё, что мне было нужно. Это заботливые и любящие люди. И я люблю их».

Последняя поездка Ридов состоялась в ноябре, когда они увидели семимесячного сына Сергачёва Фёдора — первого ребёнка Михаила и его жены Лизы.

«Он замечательный, — сказал Брайан о Сергачёве. — Теперь он мужчина, с женой и ребёнком. Это просто потрясающе — то, что он делает. И он такой искренний».

В августе Сергачёв вернулся в Виндзор, чтобы принять участие в благотворительном мероприятии, на котором было собрано $ 200 тыс. на исследования БАС (боковой амиотрофический склероз — страшное неизлечимое заболевание, в результате которого нарушается деятельность организма. — Прим. «Чемпионата»). Он остался в своей старой комнате в доме Ридов. После матча Михаил был последним игроком, ушедшим со льда, следя за тем, чтобы каждый ребёнок, который хотел получить его автограф, сделал это.

«До сих пор у меня была хорошая карьера, — сказал Сергачёв. — Я получал место в составе и выигрывал трофеи, и всё это было здорово. И огромная часть этого — Виндзор. Я провёл там два года, пока рос. Мне действительно повезло быть там. И при любой возможности я всегда возвращаюсь туда».

Для Сергачёва дом — не только Россия. Да, Канада для него теперь тоже родная. Но он никогда не забывает и о России, о своей любви к родной стране. В Нижнекамске на матчах «Нефтехимика» есть специальный сектор, который Михаил выкупил — чтобы на хоккей могли ходить бесплатно те, кто не может позволить себе такое удовольствие за деньги.

Ни семья, ни чиновники, ни команды не удерживали его — и теперь наша страна получила настоящую суперзвезду на проблемной позиции. Благодаря целеустремлённости, неустанной работе и самосовершенствованию самого игрока. Благодаря правильным людям рядом — тем, кто верил в Михаила, поддерживал и любил его. Помогал ему двигаться к его мечте. Не запретами, а поддержкой и любовью, верой в то, что у него всё получится.

Может быть, всё-таки неважно, куда и когда переезжает игрок, если он стремится к своей мечте? Хоть США, хоть Канада, хоть Европа, хоть Азия, хоть Россия — какая разница? Ведь самое главное — это исполнение собственной хорошей мечты, которая никому не вредит. А не попытка угодить тем, кому ровным счётом всё равно на тебя.