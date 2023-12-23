«Мы ничем не помогли ему». Шведский форвард «Торонто» заступился за Самсонова

Шведский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Вильям Нюландер высказался о неудачной игре российского голкипера команды Ильи Самсонова в последнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (3:9), в котором последний был заменён после пяти пропущенных шайб.

«Мы не сделали ничего, чтобы помочь ему в этой игре. Мы нисколько не облегчили для него работу. Мы должны помочь ему пройти через это. Мы знаем, каким вратарём он может быть. Он вернётся (на свой уровень. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Нюландера Windsor Star.

Напомним, неубедительная игра Самсонова в нынешнем сезоне заставила некоторые СМИ заговорить о возможном обмене россиянина в другой клуб. В адрес руководства «кленовых листьев» также поступали советы отправить вратаря в АХЛ.

За последние три встречи – с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:4 ОТ), «Коламбус Блю Джекетс» (5:6 ОТ) и «Баффало Сэйбрз» (3:9) – Самсонов пропустил 15 шайб. Всего в нынешнем сезоне он провёл 14 матчей, в которых отразил 87,1% бросков, пропуская в среднем 3,71 шайбы за игру.