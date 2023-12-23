Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Мы ничем не помогли ему». Шведский форвард «Торонто» заступился за Самсонова

«Мы ничем не помогли ему». Шведский форвард «Торонто» заступился за Самсонова
Аудио-версия:
Комментарии

Шведский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Вильям Нюландер высказался о неудачной игре российского голкипера команды Ильи Самсонова в последнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (3:9), в котором последний был заменён после пяти пропущенных шайб.

«Мы не сделали ничего, чтобы помочь ему в этой игре. Мы нисколько не облегчили для него работу. Мы должны помочь ему пройти через это. Мы знаем, каким вратарём он может быть. Он вернётся (на свой уровень. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Нюландера Windsor Star.

Напомним, неубедительная игра Самсонова в нынешнем сезоне заставила некоторые СМИ заговорить о возможном обмене россиянина в другой клуб. В адрес руководства «кленовых листьев» также поступали советы отправить вратаря в АХЛ.

За последние три встречи – с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:4 ОТ), «Коламбус Блю Джекетс» (5:6 ОТ) и «Баффало Сэйбрз» (3:9) – Самсонов пропустил 15 шайб. Всего в нынешнем сезоне он провёл 14 матчей, в которых отразил 87,1% бросков, пропуская в среднем 3,71 шайбы за игру.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 декабря 2023, пятница. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
9 : 3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Гринвей (Клифтон, Бенсон) – 02:27     1:1 Мэттьюс – 07:28     1:2 Доми (Райлли, Лильегрен) – 12:39 (pp)     2:2 Пауэр (Бенсон, Миттельштадт) – 13:44     3:2 Скиннер (Так) – 15:51     4:2 Далин (Томпсон, Так) – 24:44 (pp)     4:3 Йернкрок (Нюландер, Лильегрен) – 25:42 (sh)     5:3 Томпсон (Так, Скиннер) – 28:22     6:3 Окпосо – 31:04 (sh)     7:3 Куинн (Петерка, Клифтон) – 51:08     8:3 Скиннер (Так, Томпсон) – 52:23     9:3 Окпосо (Кребс, Джонсон) – 55:02    
Материалы по теме
Журналист TSN предложил отправить голкипера «Торонто» Самсонова в АХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android