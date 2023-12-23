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Линдгрен займёт место в воротах «Вашингтона» на матч с «Тампа-Бэй»

Линдгрен займёт место в воротах «Вашингтона» на матч с «Тампа-Бэй»
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30-летний американский вратарь Чарли Линдгрен займёт место в воротах «Вашингтон Кэпиталз» с первых минут в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Об этом сообщил наставник «столичных» Спенсер Карбери.

«Я предвижу вопросы по поводу Дарси Кемпера, но нам следует помнить, что мы имеем расписание на 82 игры, и я знаю, что нам понадобится несколько вратарей. Сейчас Чарли играет хорошо, и он заслуживает того, чтобы сыграть снова. Я уверен, что в какой-то момент роли поменяются местами, но сегодня с «Тампой» в старте выйдет Линдгрен», — приводит слова Карбери Russian Machine Never Breaks.

В нынешнем сезоне Линдгрен принял участие в 13 матчах за «Вашингтон», в которых отразил 92,7% бросков, пропуская в среднем 2,4 шайбы за игру. У его партнёра по команде Дарси Кемпера 90,0% отражённых бросков при коэффициенте надёжности 2,9 за 16 матчей в текущем чемпионате.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 декабря 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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