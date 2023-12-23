Инсайдер: клубы НХЛ проявляют интерес к Кузьменко, но он счастлив в «Ванкувере»

Североамериканский журналист Крис Джонстон высказался о текущем положении дел 27-летнего российского нападающего Андрея Кузьменко, выступающего в клубе НХЛ «Ванкувер Кэнакс».

«Стоит признать, что в текущем сезоне у Кузьменко дела складываются не лучшим образом – он остаётся в запасе по решению тренера уже во второй игре кряду и в четвёртый раз за сезон. Но, что я могу сказать о его ситуации, так это то, что клубы НХЛ действительно делали запросы «Ванкуверу» касательно его доступности для обмена. Сам Андрей остаётся терпеливым, его не особо напрягает эта ситуация, он доверяет тренерскому штабу. Хоть в последнее время он играл в четвёртом звене, он также получает время в большинстве. Я думаю, что он по-прежнему счастлив в «Ванкувере», даже несмотря на то, с каким трудностями ему приходится сталкиваться в текущем сезоне», — приводит слова Джонстона TSN.

В текущем сезоне Кузьменко принял участие в 17 матчах НХЛ, в которых набрал 17 (6+11) очков при показателе полезности «+2». В январе 2023 года Андрей заключил с «Ванкувером» новый двухлетний контракт на общую сумму в $ 11 млн ($ 5,5 млн за сезон).