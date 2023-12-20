Русского форварда «душат» в «Ванкувере». Кузьменко пора менять в «Вашингтон»?

Нынешний сезон у нападающего «Ванкувера» Андрея Кузьменко откровенно не складывается. 27-летний форвард в очередной раз попал в запас «косаток» по решению главного тренера команды Рика Токкета. В конце января 2023 года россиянин подписал с канадским клубом новый двухлетний контракт на сумму в $ 11 млн, но раскрылся в команде россиянин ещё при Брюсе Будро. Отметим отличную работу агента Дэна Мильштейна, выбившего для своего игрока максимум возможного. Сделать такой контракт для проводившего первый сезон в НХЛ новичка — это надо уметь и досконально знать своё дело.

Однако взаимоотношения со сменившим Будро Риком Токкетом у Кузьменко явно не сложились. И это несмотря на то, что в системе «Ванкувера» работает российский тренер Сергей Гончар. Поначалу всё шло более-менее, но со временем становилось только хуже.

«Нужно понять, что от Андрея хочет тренер. Рик в мои времена выступлений в НХЛ был жёсткой звездой: много забивал и много дрался. Кузьменко должен понять философию тренера. Думаю, личная беседа с Риком ему поможет», — сказал мне один известный в прошлом игрок НХЛ.

Вряд ли можно сказать, что Токкет «душит» именно россиян: Задоров и Михеев играют у него в основе. Сейчас «Ванкувер» занимает второе место на Западе, находясь всего в одном очке от идущего первым «Вегаса». Команда выглядит здорово, а Андрей, по мнению главного тренера, не вписывается в игровые схемы и не отрабатывает на льду так, как должен. Такое в хоккее случается часто – Кузьменко далеко не первый и явно не последний пример. Сейчас в активе у Андрея 29 матчей в сезоне, 17 (6+11) очков, показатель полезности "+2".

«Ситуация с Кузьменко в «Ванкувере» неоднозначная. Необходимо находиться внутри клуба, чтобы полностью понимать всё развитие событий. Может быть такое, что тренеру не нравятся игра хоккеиста, те вещи и задания, которые он должен выполнять. Кузьменко – это достаточно известный хоккеист на рынке на сегодняшний день.

Мы видим прошлые сезоны, в которых Андрей показывал великолепную и продуктивную игру. Спрос на него есть, поэтому, если нашла коса на камень в отношениях между тренером и хоккеистом, сейчас самое время поменять Кузьменко в другой клуб. Однако что может получить «Ванкувер» — большой вопрос. Команда достаточно хорошо укомплектована, у неё есть определённый запас игроков. Но это уже второй вопрос. Могут быть даны выборы на драфте, компенсация за игрока может быть совершенно разной», – выразил мнение хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев.

Андрей Кузьменко Фото: Wilfredo Lee/AP Photo/ТАСС

Всё дело в том, что известный североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман уже намекнул, что «Вашингтон» присматривается к Кузьменко. Вопрос в другом: кого или что отдавать взамен? Особых активов у «Кэпиталз» сейчас нет, хотя для Андрея переезд в столицу США однозначно сыграл бы на пользу. Может, и Александр Овечкин взбодрился бы.

Игра в большинстве, результативность – это конёк Кузьменко, его сильные качества, а вот универсализма, как у того же Михеева, Андрею порой не хватает. Возможно, именно поэтому Кузьменко, когда попадает в состав, получает по 12 минут игрового времени, но с такой зарплатой это однозначно не дело.

Посмотрим, как в итоге разрешится эта ситуация, но какие-то шаги обеим сторонам точно нужно предпринимать, постоянно так продолжаться не может. Андрею же хочется пожелать найти место, где ему будут доверять, а также по достоинству оценивающего его способности тренера.