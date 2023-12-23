Вратарь «Торонто» Джонс — о неудачах Самсонова: мы все прошли через это

Голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Мартин Джонс высказался о неуверенной игре его одноклубника и коллеги по амплуа Ильи Самсонова в нынешнем сезоне НХЛ.
Напомним, в последнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (3:9) Самсонов был заменён после пяти пропущенных шайб. Неуверенная игра россиянина в текущем регулярном чемпионате заставила некоторые СМИ заговорить о возможном обмене россиянина в другой клуб. В адрес руководства «кленовых листьев» также поступали советы отправить вратаря в АХЛ.
«Мы все прошли через это и сопереживаем друг другу, так что, честно говоря, это что-то, в чём ты пытаешься быть хорошим партнёром по команде и поддерживать друг друга на тренировках. Я нисколько не сомневаюсь, что мы исправим ситуацию», — приводит слова Джонса Windsor Star.
За последние три встречи – с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:4 ОТ), «Коламбус Блю Джекетс» (5:6 ОТ) и «Баффало Сэйбрз» (3:9) – Самсонов пропустил 15 шайб. Всего в нынешнем сезоне он провёл 14 матчей, в которых отразил 87,1% бросков, пропуская в среднем 3,71 шайбы за игру.
- 23 декабря 2023
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