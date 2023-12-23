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Вратарь «Торонто» Джонс — о неудачах Самсонова: мы все прошли через это

Вратарь «Торонто» Джонс — о неудачах Самсонова: мы все прошли через это
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Голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Мартин Джонс высказался о неуверенной игре его одноклубника и коллеги по амплуа Ильи Самсонова в нынешнем сезоне НХЛ.

Напомним, в последнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (3:9) Самсонов был заменён после пяти пропущенных шайб. Неуверенная игра россиянина в текущем регулярном чемпионате заставила некоторые СМИ заговорить о возможном обмене россиянина в другой клуб. В адрес руководства «кленовых листьев» также поступали советы отправить вратаря в АХЛ.

«Мы все прошли через это и сопереживаем друг другу, так что, честно говоря, это что-то, в чём ты пытаешься быть хорошим партнёром по команде и поддерживать друг друга на тренировках. Я нисколько не сомневаюсь, что мы исправим ситуацию», — приводит слова Джонса Windsor Star.

За последние три встречи – с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:4 ОТ), «Коламбус Блю Джекетс» (5:6 ОТ) и «Баффало Сэйбрз» (3:9) – Самсонов пропустил 15 шайб. Всего в нынешнем сезоне он провёл 14 матчей, в которых отразил 87,1% бросков, пропуская в среднем 3,71 шайбы за игру.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 декабря 2023, пятница. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
9 : 3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Гринвей (Клифтон, Бенсон) – 02:27     1:1 Мэттьюс – 07:28     1:2 Доми (Райлли, Лильегрен) – 12:39 (pp)     2:2 Пауэр (Бенсон, Миттельштадт) – 13:44     3:2 Скиннер (Так) – 15:51     4:2 Далин (Томпсон, Так) – 24:44 (pp)     4:3 Йернкрок (Нюландер, Лильегрен) – 25:42 (sh)     5:3 Томпсон (Так, Скиннер) – 28:22     6:3 Окпосо – 31:04 (sh)     7:3 Куинн (Петерка, Клифтон) – 51:08     8:3 Скиннер (Так, Томпсон) – 52:23     9:3 Окпосо (Кребс, Джонсон) – 55:02    
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