Светлаков: у ЦСКА тяжёлый период. У нас не только в большинстве проблемы, а в целом

27-летний российский нападающий московского ЦСКА Андрей Светлаков прокомментировал поражение армейцев в гостевой игре регулярного чемпионата КХЛ от ярославского «Локомотива» (1:2 ОТ).

«Где-то лучше получилась игра, больше положительных моментов. Но всё равно проиграли, не сумели довести дело до победы. Будем стараться исправлять ситуацию. Для победы не хватило всего лишь одного гола. У нас тяжёлый период. Нужно готовиться к следующему матчу. Давление всегда будет оказываться. Не важно, как ты играешь. А сейчас – тем более оно есть. Мы меньше заостряем внимание на внешних факторах. Стараемся исправлять ошибки. Большинство? У нас не только в большинстве проблемы, а в целом. Стараемся исправлять. Чуть-чуть везения, чуть-чуть наглости. Всего по чуть-чуть – и получится», — приводит слова Светлакова пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.

В текущем сезоне Светлаков принял участие в 33 матчах за ЦСКА, в которых набрал 14 (5+9) очков при показателе полезности «+16».