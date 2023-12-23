Никитин: ЦСКА был самим собой, тем ценна эта победа для «Локомотива»

Главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин подвёл итоги домашней встречи регулярного чемпионата КХЛ с московским ЦСКА (2:1 ОТ).

«Плотная игра, ЦСКА был самим собой, тем ценна победа. Не всё получалось, но, думаю, парни проявили характер. Готовимся дальше.

Решение дать больше времени на льду Никите Кирьянову, чем Даниилу Буту? Планомерно подвели Никиту Кирьянова к этому матчу, потому что с хорошим соперником не просто проверяются игроки, но и растут. Считаю, что он провёл неплохую игру для перспективного парня. Главное, чтобы это стало фундаментом для будущего. Что касается Дани, то график непростой, не все взрослые выдерживают. Дали ему немного сбросить нагрузку.

Отсутствие Ярослава Лихачёва и Дмитрия Симашева в третьем периоде? У Димы тоже накопилась усталость, нет претензий по игре. Дали опытным ребятам в непростой ситуации доиграть матч. Что касается Ярослава, то с ЦСКА нельзя играть осторожно, особенно в своей зоне. Мы растём, Ярослав растёт. Думаю, это пойдёт на пользу.

Ожидается ли усиление в «Локомотиве» перед дедлайном? Не хочется лить воду. Пока не могу сказать конкретно.

Почему не попробовать Алексеева вместо Чеховича в большинстве? Они играют на разных позициях. И у Лихачёва, и у Бута статистика не хуже Алексеева. У Дениса много обязанностей «5х5» и в меньшинстве. В лиге можно по пальцам одной руки пересчитать людей, кто может удачно сочетать все компоненты. Денис сосредоточился на простых вещах, он приносит пользу в этом. Это командная игра, конкретно сегодня он несколько раз хорошо сыграл в меньшинстве.

Получит ли Бочаров шанс в выездной серии? Думаю, что получит. Здесь всё сбилось первой игрой против «Северстали», немного по-другому планировали. Жизнь вносит коррективы», — приводит слова Никитина пресс-служба «Локомотива» на официальном сайте клуба.