The Hockey Writers: Кейн негативно влияет на топ-6 «Эдмонтона», его целесообразно обменять

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Эвандер Кейн в ближайшем будущем может попасть в дайджест слухов о возможных обменах, считает журналист The Hockey Writers Роб Коуч.

«С момента прихода главного тренера Криса Ноблоха работа по поиску лучших сочетаний линий нападения продолжалась. Прошлые проблемы включали либо непродуктивность вингеров для Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля при попытке создать большую глубину, либо жертвование глубиной и предоставление двум звездам «Эдмонтон Ойлерз» как можно большей помощи на флангах.

За 18 игр в качестве главного тренера Ноблох нашёл комбинацию, которая стала очень эффектной и успешной при игре «пять на пять» для обеих верхних линий, не нанося ущерба шестёрке худших. В эту шестёрку лучших не входит Эвандер Кейн. Первым шагом было осознание того, насколько доминирующей была тройка Макдэвида, Райана Ньюджента-Хопкинса и Зака Хаймана.

Прежде чем найти комбинацию во второй линии в составе Драйзайтля, Уоррена Фёгеле и Райана Маклауда, Ноблох почувствовал необходимость разделить это звено, чтобы оказать Драйзайтлю некоторую помощь. До этого момента его линия выглядела очень неэффективной с Кейном и комбинацией правых нападающих. В последний раз мы видели разлучение Макдэвида, Ньюджента-Хопкинса и Хаймана в игре с «Нью-Йорк Айлендерс». Урок выучен. «Ойлерз» проиграли ту игру 19 декабря со счетом 1:3, нападение выглядело блекло. Что произошло в следующих двух играх перед рождественскими каникулами? «Ойлерз» победили «Нью-Джерси Дэвилз» и «Нью-Йорк Рейнджерс», забив в общей сложности 10 голов, причем все они были забиты «пять на пять».

Стало совершенно ясно, что топ-шестёрка «Ойлерз» может очень хорошо функционировать без Кейна, поэтому возникает вопрос: нужен ли «нефтяникам» вообще он в составе или им лучше обменять его и освободить место?

На данный момент Кейн является игроком третьего звена с кэпхитом $ 5,125 млн и ещё двумя годами по действующему контракту. На мой взгляд, это слишком дорого и может быть использовано для спасения команды. Независимо от того, обменяют ли его в этом сезоне, что было бы несколько удивительно, или в межсезонье, я не вижу ситуации, при которой он доиграл бы свой контракт в «Эдмонтоне», — написал Коуч в своей статье.