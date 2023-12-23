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«Эдмонтон» в третий раз в истории победил с камбэком в третьем периоде в двух играх подряд

«Эдмонтон» в третий раз в истории победил с камбэком в третьем периоде в двух играх подряд
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В Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» уступили «Эдмонтон Ойлерз» (3:4).

После двух периодов хозяева вели 1:0, однако пропустили четырежды менее чем за семь минут на старте заключительной двадцатиминутки и проиграли встречу.

Таким образом, «Эдмонтон» одержал победу с камбэком в третьем периоде во втором матче подряд. Это третий случай в истории «Ойлерз», когда им удаётся провести серию матчей с аналогичным сценарием (28-29 апреля 2022 и 12-13 января 1991).

Напомним, в предыдущей игре с «Нью-Джерси Дэвилз» канадский клуб уступал после двух периодов 2:3, однако смог одержать победу со счётом 6:3.

«Эдмонтон» набрал 31 очко и занимает 12 место в таблице Западной конференции.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 декабря 2023, суббота. 03:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Уилер (Зибанеджад, Крайдер) – 11:03     1:1 Хайман (Экхольм, Макдэвид) – 43:07     1:2 Кейн (Райан) – 44:17     1:3 Фёгеле (Маклауд, Сеси) – 46:36     1:4 Маклауд (Фёгеле) – 49:52     2:4 Зибанеджад (Лафреньер, Крайдер) – 55:42 (pp)     3:4 Кайлли – 59:59    
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