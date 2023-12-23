«Эдмонтон» в третий раз в истории победил с камбэком в третьем периоде в двух играх подряд

В Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» уступили «Эдмонтон Ойлерз» (3:4).

После двух периодов хозяева вели 1:0, однако пропустили четырежды менее чем за семь минут на старте заключительной двадцатиминутки и проиграли встречу.

Таким образом, «Эдмонтон» одержал победу с камбэком в третьем периоде во втором матче подряд. Это третий случай в истории «Ойлерз», когда им удаётся провести серию матчей с аналогичным сценарием (28-29 апреля 2022 и 12-13 января 1991).

Напомним, в предыдущей игре с «Нью-Джерси Дэвилз» канадский клуб уступал после двух периодов 2:3, однако смог одержать победу со счётом 6:3.

«Эдмонтон» набрал 31 очко и занимает 12 место в таблице Западной конференции.