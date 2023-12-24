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Видео двух голов за 15 секунд до конца матча «Нэшвилл» — «Даллас»

Видео двух голов за 15 секунд до конца матча «Нэшвилл» — «Даллас»
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«Даллас Старз» забили два гола в заключительные 15 секунд гостевого матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Нэшвилл Предаторз». Это позволило команде из Техаса переломить ход встречи. Уступая до этого 1:2, «Даллас» одержал победу со счётом 3:2.

Голы у «Старз» в заключительные 15 секунд забили Крэйг Смит (59:45) с передач Джейсона Робертсона и Джо Павелски и Яни Хаканпяя (59:56).Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В момент гола Смита секундомер на титре трансляции был остановлен за 13 секунд до сирены, а при голе Хаканпяя — за две секунды. Однако официальный хронометраж показал, что шайбы были заброшены за 15 и четыре секунды соответственно до окончания третьего периода.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 декабря 2023, суббота. 22:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
2 : 3
Даллас Старз
Даллас
1:0 Маккэррон (Макдона, Томасино) – 20:23     2:0 Сиссонс (Нюквист, О'Райлли) – 26:33 (pp)     2:1 Дадонов (Линделль, Хинц) – 48:22     2:2 Смит (Робертсон, Павелски) – 59:45     2:3 Хаканпяя – 59:56    

«Даллас» занимает третье место в Западной конференции с 44 очками после 32 матчей. «Нэшвилл» находится на седьмой позиции с 38 очками по итогам 34 игр.

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