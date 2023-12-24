Видео двух голов за 15 секунд до конца матча «Нэшвилл» — «Даллас»

«Даллас Старз» забили два гола в заключительные 15 секунд гостевого матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Нэшвилл Предаторз». Это позволило команде из Техаса переломить ход встречи. Уступая до этого 1:2, «Даллас» одержал победу со счётом 3:2.
Голы у «Старз» в заключительные 15 секунд забили Крэйг Смит (59:45) с передач Джейсона Робертсона и Джо Павелски и Яни Хаканпяя (59:56).Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
В момент гола Смита секундомер на титре трансляции был остановлен за 13 секунд до сирены, а при голе Хаканпяя — за две секунды. Однако официальный хронометраж показал, что шайбы были заброшены за 15 и четыре секунды соответственно до окончания третьего периода.
«Даллас» занимает третье место в Западной конференции с 44 очками после 32 матчей. «Нэшвилл» находится на седьмой позиции с 38 очками по итогам 34 игр.
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