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Александр Овечкин догнал троих хоккеистов по сыгранным матчам в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг». В ходе третьего периода счёт равный — 1:1.

Капитан столичной команды Александр Овечкин проводит свой 1378-й матч за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю российский форвард разом взлетел сразу на три строчки в истории североамериканской лиги, переместившись с 49-й на 46-ю позицию.

Сегодня Овечкин повторил показатель Венсана Дамфуса, Дина Прентиса и Джо Сакика (1378). Следующей ближайшей целью для Александра теперь являтся результата Тревора Линдена (1382).

Рекорд НХЛ по сыгранным матчам принадлежит Патрику Марло (1779). Среди действующих игроков на первом на первом месте находится защитник «Даллас Старз» Райан Сутер (1394).