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Овечкин вплотную приблизился к Прентису, Сакику и Дамфусу по сыгранным матчам в НХЛ

Овечкин вплотную приблизился к Прентису, Сакику и Дамфусу по сыгранным матчам в НХЛ
Александр Овечкин
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал на своей площадке «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоялась на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе (США) и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

Капитан столичной команды Александр Овечкин провёл 1377-й матч за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Поэтому показателю российский форвард продолжает располагаться на 49-й строчке в истории североамериканской лиги.

Ближайшей целью для Овечкина является показатель Венсана Дамфуса, Дина Прентиса и Джо Сакика (1378). Рекорд НХЛ по матчам принадлежит Патрику Марло (1779). Среди действующих игроков на первом месте находится защитник «Даллас Старз» Райан Сутер (1393).

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