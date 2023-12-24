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Евгений Кузнецов в фирменном стиле переиграл Андрея Василевского в серии буллитов

Евгений Кузнецов в фирменном стиле переиграл Андрея Василевского в серии буллитов
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Основное время матча и овертайм завершилось с ничейным счётом 1:1. В серии послематчевых буллитов сильнее оказались гости — 2:1.

Единственный буллит хозяев реализовал российский форвард Евгений Кузнецов. Он в фирменном стиле переиграл российского голкипера «Тампы» Андрея Василевского.

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Напомним, российский форвард и капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин свой буллит не реализовал. Победный буллит в матче на счету Виктора Хедмана.

«Тампа» вышла на восьмое место турнирной таблицы Восточной конференции с 39-ю очками. У «Вашингтона» столько же очков, они находятся на строчку выше по дополнительным показателям.

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