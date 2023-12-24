39-летний Флёри стал третьим голкипером в истории НХЛ, одержавшим 550 побед

В ночь с 23 на 24 декабря на льду «Эксел Энерджи Центра» в американском Сент-Поле состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Бостон Брюинз». Победа со счётом 3:2 осталась за хозяевами площадки.

Ворота «Миннесоты» в этом матче защищал ветеран НХЛ 39-летний голкипер Марк-Андре Флёри. Канадский вратарь отразил 19 бросков из 21, что позволило ему одержать 550-ю победу за карьеру в регулярных чемпионатах североамериканской лиги.

Флёри стал третьим голкипером в истории НХЛ, кому покорилась эта отметка. Рекорд НХЛ по победам среди голкиперов принадлежит Мартину Бродо (691), на втором же месте располагается Патрик Руа (551), к показателю которого сегодня Флёри вплотную приблизился.