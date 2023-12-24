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Мэттьюс установил лучший результат в НХЛ в XXI веке по голам в 30 матчах со старта сезона

Мэттьюс установил лучший результат в НХЛ в XXI веке по голам в 30 матчах со старта сезона
Остон Мэттьюс
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Матч завершился со счётом 4:1 в пользу канадской команды.

В составе канадской команды дублем отметился американский нападающий Остон Мэттьюс, чьи две шайбы в ворота Даниила Тарасова уложились в 20 минут игрового времени. В активе лидера гонки снайперов сезона НХЛ стало 28 заброшенных шайб в 30 матчах текущей регулярки. Мэттьюс установил лучший результат в НХЛ в XXI веке по голам в 30 матчах со старта сезона.

Вообще же его снайперский результат на отрезке в 30 матчей со старта регулярки стал лучшим в лиге с сезона-1996/1997, когда чех Яромир Ягр из «Питтсбурга» забросил 30 шайб в 30 играх.

Кроме того, у Мэттьюса лучший результат на таком отрезке для игроков «Торонто» за последние 80 лет. Он превзошёл достижение Фрэнка Маховлича (1960/1961, 27 шайб в 30 играх).

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