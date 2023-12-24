В матче с «Тампой» Евгений Кузнецов получил минимальное игровое время в этом сезоне НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Основное время матча и овертайм завершилось с ничейным счётом 1:1. В серии послематчевых буллитов сильнее оказались гости — 2:1.

Единственный буллит хозяев реализовал российский форвард Евгений Кузнецов. Он в фирменном стиле переиграл российского голкипера «Тампы» Андрея Василевского.

При этом форвард «Вашингтона» не отметился результативными действиями в самом матче, оставшись без результативных действий в шестой встрече кряду. В его активе 11 (5+6) очков в 27 матчах при показателе полезности «-6».

Сегодня Кузнецов получил минимальное для себя игровое время в этом сезоне НХЛ (13:53, из них 0:51 – в большинстве, 1:54 – в меньшинстве, «0») и отметился в протоколе только одним блоком.