Овечкин не смог переиграть Василевского в серии буллитов. Видео

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Основное время матча и овертайм завершились с ничейным счётом 1:1. В серии послематчевых буллитов сильнее оказались гости — 2:1.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не смог реализовать послематчевый буллит в ворота российского голкипера «Тампа-Бэй» Андрея Василевского. Опытный форвард попытался обмануть вратаря финтом, но Василевский разгадал намерения нападающего и отразил шайбу щитком.

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Победный буллит в матче на счету Виктора Хедмана.

«Тампа» вышла на восьмое место турнирной таблицы Восточной конференции с 39 очками. У «Вашингтона» столько же очков, он находится на строчку выше по дополнительным показателям.