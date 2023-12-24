Дубль Кузьменко помог «Ванкуверу» обыграть «Сан-Хосе» и возглавить таблицу НХЛ

В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Ванкувером» и «Сан-Хосе». Победу в результативном матче одержали «Кэнакс» со счётом 7:4.

Дублем отметился российский нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко. Примечательно, что до сегодняшнего матча россиянин неделю провёл в запасе «Ванкувера» и на лёд не выходил. В эпизоде с первой шайбой Кузьменко ассистировал Илья Михеев. Гол и пас на счету защитника «Кэнакс» Куинна Хьюза, который в 69-й раз в карьере провёл матч с 2+ очками и стал лидером по этому показателю в истории «Ванкувера».

Благодаря этой победе «Ванкувер» ушёл на трёхдневный рождественский перерыв лидером лиги с 49 очками в 35 матчах.

В параллельном матче «Лос-Анджелес» на своей площадке обыграл «Калгари» со счётом 5:3.

Дублем в матче отметился нападающий «Кингз» Куинтон Байфилд.