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Дубль Кузьменко помог «Ванкуверу» обыграть «Сан-Хосе» и возглавить таблицу НХЛ

Дубль Кузьменко помог «Ванкуверу» обыграть «Сан-Хосе» и возглавить таблицу НХЛ
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В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Ванкувером» и «Сан-Хосе». Победу в результативном матче одержали «Кэнакс» со счётом 7:4.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 декабря 2023, воскресенье. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
7 : 4
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Кузьменко (Михеев, Петтерссон) – 01:34     2:0 Кузьменко (Петтерссон) – 06:51 (pp)     2:1 Гранлунд (Дюклер) – 13:32     2:2 Гертл (Задина, Ферраро) – 16:22     3:2 Оман (Блюгерс) – 26:03     4:2 Лафферти (Коул, Гарланд) – 28:36     4:3 Зеттерлунд (Ферраро, Гранлунд) – 31:08     5:3 Джошуа (Гарланд, Блюгерс) – 39:13     5:4 Макдональд (Задина, Рутта) – 53:16     6:4 Зутер (Хьюз, Миллер) – 55:43     7:4 Хьюз – 59:47    

Дублем отметился российский нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко. Примечательно, что до сегодняшнего матча россиянин неделю провёл в запасе «Ванкувера» и на лёд не выходил. В эпизоде с первой шайбой Кузьменко ассистировал Илья Михеев. Гол и пас на счету защитника «Кэнакс» Куинна Хьюза, который в 69-й раз в карьере провёл матч с 2+ очками и стал лидером по этому показателю в истории «Ванкувера».

Благодаря этой победе «Ванкувер» ушёл на трёхдневный рождественский перерыв лидером лиги с 49 очками в 35 матчах.

В параллельном матче «Лос-Анджелес» на своей площадке обыграл «Калгари» со счётом 5:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 декабря 2023, воскресенье. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
5 : 3
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Байфилд (Даути, Копитар) – 01:01     1:1 Андерссон (Баклунд, Манджапане) – 02:47     2:1 Дюбуа (Спенс, Дано) – 15:20     2:2 Коулман (Шарангович) – 24:01 (sh)     3:2 Лаферрье (Даути, Андерсон) – 26:28     4:2 Мур (Рой) – 29:57     4:3 Коулман (Ружичка, Уигар) – 47:18 (pp)     5:3 Байфилд – 59:00    

Дублем в матче отметился нападающий «Кингз» Куинтон Байфилд.

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