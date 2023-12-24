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Капитан «Нэшвилла» Йози отразил бросок соперника перчаткой, стоя на коленях на линии ворот

Капитан «Нэшвилла» Йози отразил бросок соперника перчаткой, стоя на коленях на линии ворот
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В Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун-Арена» прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Нэшвилл Предаторз» и «Даллас Старз». Победу в драматичной концовке вырвали хоккеисты «Старз» со счётом 3:2. «Даллас» забросил две шайбы в последние 15 секунд третьего периода.

Капитан «Нэшвилла» Роман Йози совершил великолепное спасение в концовке первого периода при счёте 0:0. Защитник отразил бросок соперника перчаткой, стоя на коленях на линии собственных ворот, когда голкипер Юусе Сарос был уже отыгран.

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Напомним, после 34 игр «Нэшвилл Предаторз» занимает седьмое место в зачёте Западной конференции НХЛ. «Даллас Старз» после 32 игр располагается на третьей строчке, уступая только «Ванкувер Кэнакс» и «Вегас Голден Найтс».

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