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Андрей Кузьменко признан первой звездой матча с «Сан-Хосе»

Андрей Кузьменко признан первой звездой матча с «Сан-Хосе»
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В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Ванкувером» и «Сан-Хосе». Победу в результативном матче одержали «Кэнакс» со счётом 7:4.

Первой звездой матча признан российский нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко. На счету россиянина дубль, три броска по воротам. Кузьменко провёл на площадке 15 минут и 29 секунд завершив матч с показателем полезности «-2». Примечательно, что до сегодняшнего матча россиянин неделю провёл в запасе «Ванкувера» и на лёд не выходил.

Вторая звезда матча — форвард «Ванкувера» Теодор Блюгерс с двумя результативными передачами.

Третьей звездой матча признан защитник «Сан-Хосе» Марио Ферраро с тремя результативными передачами.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 декабря 2023, воскресенье. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
7 : 4
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Кузьменко (Михеев, Петтерссон) – 01:34     2:0 Кузьменко (Петтерссон) – 06:51 (pp)     2:1 Гранлунд (Дюклер) – 13:32     2:2 Гертл (Задина, Ферраро) – 16:22     3:2 Оман (Блюгерс) – 26:03     4:2 Лафферти (Коул, Гарланд) – 28:36     4:3 Зеттерлунд (Ферраро, Гранлунд) – 31:08     5:3 Джошуа (Гарланд, Блюгерс) – 39:13     5:4 Макдональд (Задина, Рутта) – 53:16     6:4 Зутер (Хьюз, Миллер) – 55:43     7:4 Хьюз – 59:47    
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