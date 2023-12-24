Андрей Кузьменко признан первой звездой матча с «Сан-Хосе»

В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Ванкувером» и «Сан-Хосе». Победу в результативном матче одержали «Кэнакс» со счётом 7:4.

Первой звездой матча признан российский нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко. На счету россиянина дубль, три броска по воротам. Кузьменко провёл на площадке 15 минут и 29 секунд завершив матч с показателем полезности «-2». Примечательно, что до сегодняшнего матча россиянин неделю провёл в запасе «Ванкувера» и на лёд не выходил.

Вторая звезда матча — форвард «Ванкувера» Теодор Блюгерс с двумя результативными передачами.

Третьей звездой матча признан защитник «Сан-Хосе» Марио Ферраро с тремя результативными передачами.