Гретцки: Бедард делает то, что я никогда не умел. Он оказался лучше, чем мы ожидали

Легендарный нападающий Уэйн Гретцки оценил лакросс-гол нападающего «Чикаго» Коннора Бедарда в ворота «Сент-Луиса» (5:7).

«За ним интересно наблюдать. Для 18-летнего парня он оказался лучше, чем мы ожидали, не только как хоккеист на льду, но и вне льда. Я рад за него. У него правильный тренер Люк Ричардсон, правильная организация. Но я не мог сделать то, что он сделал сегодня вечером. Этого просто не было в моём репертуаре. Бретт Халл мог бы сделать подобное. Я никогда не смогу сделать то, что Бедард сделал сегодня вечером. Моя дочь Эмма спросила меня: «Папа, ты когда-нибудь так делал?» Я ответил: «Нет, я никогда не смогу этого сделать», — цитирует Гретцки пресс-служба «Сент-Луиса».

В 33 матчах текущего сезона НХЛ на счету Бедарда 13 голов и 17 результативных передач.