Нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко оценил свой дубль в ворота «Сан-Хосе» (7:4). До сегодняшнего матча россиянин неделю провёл в запасе «Ванкувера» и на лёд не выходил, пропустив два матча «Кэнакс».

«Я рад своему дублю, потому что я уже забыл эти ощущения после забитых голов. Для меня очень важно, чтобы команда побеждала», — цитирует Кузьменко The Province.

В текущем сезоне на счету Кузьменко 30 матчей, в которых россиянин забросил восемь шайб и отдал 11 результативных передач с показателем полезности «0».

Напомним, в Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Ванкувером» и «Сан-Хосе». Победу в результативном матче одержали «Кэнакс» со счётом 7:4.